豪門婚姻地雷大揭秘 - 宋學仁火速切斷張清芳為哪樁？

繼何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡17年婚姻亮紅燈後，「歌壇東方不敗」張清芳也傳出結束與「銀行投資教父」宋學仁15年婚姻，針對演藝圈接連傳出豪門婚破碎，有神明代言人之稱的命理師沈嶸也拍攝YouTube影片揭豪門3大地雷，感嘆豪門媳婦真的不好當。

沈嶸在YouTube影片中揭密豪門媳婦4大地雷，第一點尤其是豪門大忌，那就是「不可以太強勢」。她認為嫁入豪門後就是要隱藏自己個性，然後一路演到底，不然就很容易被老公離掉，更直言千萬別想嫁入豪門還要過好日子。

接著沈嶸從何如芸婚變風波中，看出豪門第2個大地雷「不受控制、破財、敗家、個性不合又常與老公吵架」，她說豪門最怕自走砲媳婦，直言何如芸犯的最大錯誤就是公開講夫家的不是。

最後一個豪門地雷為「無話可說、沒有交集」，沈嶸認為在張清芳與宋學仁的婚姻中就有這個問題，女方喜歡談演藝圈，男方卻沒興趣。她最後也提到維持豪門婚姻的重要關鍵，那就是要維持美麗外表與好形象，因為男人永遠都會有狩獵本性，害怕老婆被追走。

(中時電子報)