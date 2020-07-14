據共同社14日報導，日本防衛相河野太郎14日在記者會上就2020年版《防衛白皮書》詳述的大陸擴軍路線強調稱，「必須切實掌握有何意圖」。他還提及白皮書中所指，大陸成為日本「安全保障方面的強烈關切」這一現狀，稱「能力與意圖兼備的話就可能產生變化」。河野認為，根據國防費增長的意圖，也可能視為「威脅」。

白皮書在「各國防衛政策」一章中，用34頁的篇幅分析大陸的軍事動向，比美國和俄羅斯等的分量更重。其中記述了陸方缺乏透明度的國防費增長、旨在研發獲取可用於軍事的尖端技術的積極的軍民融合政策等。作為具體的裝備，還例舉了高超音速武器的新一代彈道飛彈「東風-17」和國產航母「山東艦」。

在圍繞新冠病毒疫情影響的另一章中，對大陸擴大影響力表示警惕。在提及大陸向疫情擴大的國家積極派遣醫療專家的同時，文中還寫明其「被指以社會不安和混亂為契機，也開展了散布假消息等宣傳工作」。另一方面，關於美軍部分，列舉了核動力航母發生集體感染和縮減聯合演習規模等現狀。

河野在記者會上明確稱，大陸公務船駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海是陸方「執意的行動」。

(中時 )