振興三倍券即將開放領取使用，就連房產業者也來搶推優惠，遠雄集團日前針對旗下流通、觀光遊憩業者，端出振興券加碼優惠方案，這次連建案都加入戰場，宣布台中海線指標案「遠雄之星」系列造鎮案推出盛夏大回饋，其中最新「遠雄之星8」案，自7月15日至8月31日期間，至聯合接待中心賞屋、出示振興三倍券並完成下定簽約程序，即可享有購屋現折3萬的限時限量優惠，還有多項賞屋、介紹、成交即抽好禮活動，數量有限送完為止。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，受疫情緩解與市場資金豐沛影響，房市明顯回溫，而遠雄台中海線大案「遠雄之星」造鎮系列，以低單、低總、高CP值等3大策略，搶攻首購、首換型等自住客，成功吸引購屋族進場，目前「遠雄之星7」全案332戶已全數售罄；而「遠雄之星8」也創下銷售佳績，再加上振興三倍券加持，預計將較平時多出一倍以上的賞屋客，加速成交比例。

「遠雄之星」系列造鎮案緊鄰台中港三井OUTLET PARK，其中「遠雄之星8」主打灣區唯一度假式頂級運動宅，擁有多項豐富運動公設，包括25米室內標準泳池、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等，還規劃少見的整座室內籃球場，產品規劃25~50坪，每坪單價16萬元起，因運動公設機能完善，成功吸引首購族與親子自住客群關注。

楊舜欽指出，為了力挺首購族、拚振興促進消費，自7月15日起至8月31日期間，只要到「遠雄之星」聯合接待中心賞屋，並搭配振興三倍券完成下定簽約程序者，除了可現折3萬，還可享有四好禮大放送，包括第一禮：來就送，凡新婚夫妻憑活動期間內發票，首次賞屋每組即可獲得100元超商禮券乙張，憑台中港三井OUTLET發票，還可再拿100元；第二禮：賞屋抽OXELO Town 5 X折疊收納、城市通勤滑板車，限量6組；第三禮：介紹抽，遠雄已購貴賓偕親友賞屋，即可抽Nintendo Switch遊戲主機乙組，限量2組；第四禮：成交抽，完成下定簽約程序，即可抽gogoro 2 Delight，限量共2台，活動好禮數量有限。

(中時電子報)