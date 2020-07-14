漫長暑假即將來臨，111教育發展協進會「乒乓傳愛偏鄉」活動第三站來到國境之南屏東縣，由教育部國教署前署長、也是協進會理事長吳清山，致贈屏東縣泰武、新埤、車城、獅子、恆春、新園、佳冬及瑪家等8鄉鎮共10所學校、每校2萬元的桌球器材設備，並邀請屏東縣政府教育處副處長楊英雪見證，鼓勵學童培養運動專長、促進身心健康，度過充實健康的暑假。

楊英雪表示，感謝吳理事長與協進會的愛心，關懷偏鄉不遺餘力，此次不辭辛勞來到屏東致贈桌球設備，帶給孩子們滿滿的活力與喜悅，在積極辦理全國中等學校運動會的熱烈氛圍中，屏東縣國小獲贈運動設備，更彰顯重視強身健體之教育意義。

吳清山說，111教育發展協進會推動「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，選在暑假前夕來到屏東縣，就是要送給偏鄉學童一份最棒的暑假禮物，提供偏鄉孩子展現運動天份的舞臺，能本著良好的體能基礎，建立成就感與自信心，踏上築夢的道路。

武潭國小郭明義組長表示：五月底就想向校長提案爭取桌球設備，沒想到這麼快就獲贈，非常驚喜與感恩；武潭國小三年級學生莊庭睿也開心地拿著球拍，迫不及待來練球，莊庭睿說很高興有新的桌球可以使用，表示以後要更加努力練習，希望成為桌球國手。

活動最後由吳理事長、與會師生以球會友，舉行精彩的友誼賽，並邀請前桌球國手王李中癸先生擔任教練兼裁判，並與學童暢談桌球運動的熱愛及擔任國手的心路歷程，活動在溫馨歡笑聲中，圓滿畫下句點。

(中時 )