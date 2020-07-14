好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）平均發一張照片就賺進101.5萬美元（約新台幣2990萬元），讓一般人望塵莫及。(圖/ 摘自巨石強森IG)

美國歌壇小天后泰勒斯居然才排在第九名。(圖/ 摘自泰勒斯IG)

現在許多藝人積極經營Instagram（簡稱IG），日前英國數據分析公司「Hopper HQ」公布2020年Instagram名人富豪榜，今年第一名是好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson），平均發一張照片就賺進101.5萬美元（約新台幣2990萬元），讓一般人望塵莫及。

明星名人喜歡使用社群平台，除了能和粉絲接觸外，甚至也是另類銷售方式之一；根據英國數據分析公司「Hopper HQ」公布的資料，得知2020年前10大IG富豪榜，巨石強森因近年電影產量多，曝光度增加，順勢讓他的IG變得更有價值，他平均PO一張照片或更新一次動態，就能有101.5萬美元（約新台幣2990萬元）入帳，相當驚人。

第二名是卡達夏家族的凱莉珍娜，平均一則貼文能有98.6萬美元（約新台幣2900萬元）；而第三名至第十名分別是C羅、金卡達夏、亞莉安娜、賽琳娜、碧昂絲、小賈斯汀、泰勒斯和內馬爾。

(中時電子報)