對於經常在冷氣房內運動的民眾，台大醫院復健部專任主治醫師吳爵宏有以下5點提醒。

提醒1／棉質衣服只吸水不排水，運動後容易覺得冷

運動時衣服材質也要慎選。最好不要穿「棉質」衣服，選擇能快速吸汗，並且能讓汗水蒸散的運動衫比較好。

棉質衣服雖然吸汗，但吸收汗水後卻無法讓水分蒸散，「水」傳導熱能速度相當快，運動後濕黏的汗衫，很快會將體溫帶走，尤其在冷氣房內很容易讓人覺得冷，還可能因此感冒。

提醒2／冷氣房運動，更要重視「熱身」

運動前的熱身要讓身體「動起來」，並不只有一般人印象中的拉筋伸展。吳爵宏解釋，熱身的目的是要幫身體「暖機」，如果在沒有熱身的狀態下直接在冷氣房運動，處於緊繃的肌肉很容易拉傷。

熱身的方式很簡單，可以在選擇在跑步機上快走或騎飛輪，讓身體運轉至少十分鐘，只要達到「微微冒汗」的狀態，就算熱身完成；若要做伸展運動，建議在熱身後再做，避免運動傷害。

提醒3／別在冷氣出風口運動，恐影響運動表現

「千萬別在冷氣機出風口運動，」吳爵宏特別提醒，冷空氣直接吹向肌肉，會讓血管收縮、肌肉緊繃，神經傳導也會受影響，讓你無法達到預期的運動強度、時間，影響運動效果。

提醒4／運動後立刻沖冷水澡，當心中暑

運動後若貪圖涼快，立刻沖冷水澡消暑，皮膚的毛細孔、血管從原本擴張的狀態急速收縮，汗水無法藉由毛氣孔排出散熱，「整個人如同悶在大蒸籠裡。」

當汗流不出來、身體的「散熱機制」無法正常運作，嚴重可能會出現頭暈、頭痛、噁心、疲勞等「中暑」症狀。

當環境溫度驟降，也有血管痙攣的可能性，尤其本身有高血壓、高血糖、高血脂三高的民眾，若本身血管就有阻塞的狀態，溫度驟降可能進一步引發灌流不足，最嚴重可能引發腦中風及心肌梗塞等，潛藏危害千萬不可輕忽！

吳爵宏建議，運動後最好做完緩和運動、伸展，並補充水分，過10～20分鐘再沖澡，沖澡水溫不宜低於體表溫度（約 33～36 度）太多。

提醒5／良好「通風」很重要，氧氣不足疲勞、頭暈找上門

如果運動場所剛好設在地下室，要特別注意「通風」問題。在通風不良、氧氣過低、二氧化碳過高的環境下，運動時吸不到足夠的氧氣，不僅容易覺得疲勞，還可能出現頭暈眼花，感覺快要暈倒的狀態，民眾要多加留意。

(中時電子報)