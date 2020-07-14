暑假到了，又有新的特色夜市讓人從早玩到晚，桃園市一間新型態夜市「童話市集」，將於7月17日開幕，業者表示，童話市集是全國首創第一個藝術3D立體彩繪夜市，處處都藏有3D立體彩繪驚喜，近期已有不少網紅到場打卡，創意讓人驚喜連連，就連廁所都好拍，勢必成為桃園的暑期熱門打卡景點。

「整間夜市用3D彩繪佈置，用不同角度拍照充滿驚喜和趣味，就是我們的特色」，業者表示，和其他的夜市不同，童話市集用大量耳熟能詳的童話人物元素，結合奇妙的3D彩繪，光來到這裡就超好拍，還沒開幕，特色3D彩繪就已經有網紅前來拍照，絕對讓小朋友充滿驚奇。

處處3D彩繪，找個角度就能拍出奇趣滿點的好照片。

豐富的遊戲讓人眼花撩亂，童話夜市標榜要讓小朋友整晚玩不停盡興而歸。

童話市集的位置位在之前御花園夜市舊址，不到3百公尺就有桃園觀光夜市，難免讓部份民眾覺得夜市競爭激烈。但業者表示，童話市集除了好吃更要好玩，整間夜市的特色就是為了小朋友打造，進駐攤位有各種齊全的傳統童玩加益智遊戲，無論是撈魚、套圈圈、彈珠台、射弓箭或者球類九宮格，大小朋友都能滿足。開幕首日跟第二天將會舉辦小小撈魚王比賽，當日冠軍的小朋友可以獲得波士頓大龍蝦一隻，幫爸爸媽媽回家加菜。

業者表示，4000坪的夜市面積，除了豐富的遊戲設施和玩法讓小朋友玩到不想回家，當然也有各式小吃讓人大快朵頤。另外空間分為室內區與室外區，共計擁有200個攤位，戶外區除了攤位外也擁有大型廣場，暑假將會辦理各種主題活動吸引人潮。

處處3D彩繪，找個角度就能拍出奇趣滿點的好照片。

最好康的在於，童話市集為迎接振興券熱潮，開幕期間更加碼發放總價30萬的消費折價券，在第一天就衝人氣好康大放送。而夜市除了坐擁最便利的交通，也備好1300坪的特約停車場，替家長迎接暑假檔期的到來，不知道怎麼安排暑假的民眾快帶著孩子來衝一波，定能創造滿滿回憶！

(寶島)