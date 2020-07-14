連日高溫讓用電量已經連續兩天創下歷史新高，為了提升供電能力，台電中火1號機在14日晚間點火，周三可以滿載發電，除了3號機仍在環保限制下停機，中火將以9部機組備戰用電。

台電表示，由於連日高溫讓用電量逐日增加，已經連續兩天用電量創新高，預估周三用電量有機會再創新高，因此啟動中火1號機備戰。

值得注意的是，過去經濟部承諾中火在夏季非空污季時最多使用9部機組，等於周三就把直接達到極限，剩餘一部機組作為備援，若有機組發生故障需要維修時，才會讓備援機組上場救援。

(工商 )