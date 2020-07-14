石油輸出國家組織（OPEC）周二和周三舉行技術性會議，外界預期其跟以俄羅斯為首的非OPEC產油國盟友會縮小減產規模，但外界認為在包括新冠肺炎疫情等諸多風險影響油市之下，這可能會讓油價再次下挫，紐約油價周二盤中因此跌破40美元大關。

最活躍原油期貨周二盤中走低，紐約西德州8月期油每桶下跌約1.7％報39.4美元。倫敦布蘭特9月期油下跌1.3％報42.2美元。

OPEC跟俄國等減產聯盟被稱為OPEC＋從5月開始聯手每天減產970萬桶原油，創歷來最大減產規模，刺激油價自4月谷底展開強勁反彈。但隨著減產協定期限在7月底屆滿，OPEC＋也開始要討論新的減產幅度。

外界預期OPEC在這次「部長級聯合監督委員會」（Joint Ministerial Monitoring Committee）上檢討OPEC＋產油量是否符合油市狀況時，會以全球能源需求回升和油價大幅反彈等理由，建議把減產規模從970萬桶縮小至770萬桶。

但專家認為在目前油市存在不少風險之下，OPEC＋在決定新減產幅度上必須十分謹慎，以避免引發市場憂慮供應再度過剩，而觸發另一次油價崩跌走勢。

外界擔心全球疫情可能捲土重來，迫使各國再次採取嚴厲封閉措施，使經濟受創而打擊能源需求。若OPEC＋此時再縮小減產規模可能令油價出現崩跌危險。

(工商 )