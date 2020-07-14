放暑假前2天高雄鳳翔國小決定讓孩子們「瘋一夏」，因疫情逐漸解封，校方特別引進10座大型「跳跳屋」，將校園變成遊樂場，學生們從3層樓高的滑水道一溜而下，將整學期的壓力完全釋放，讓悶了半年的學童盡情跳到嗨。

受到新冠肺炎疫情影響，學生們這學期少了許多遊樂活動，幾乎整學期都悶在教室內學習，近期疫情逐漸趨緩，鳳翔國小與人稱何爺爺的何茂成合作，引進斥資千萬的巨無霸滑水道、大型氣墊城堡等遊樂器材，讓孩子們在期末考後好好吶喊抒發壓力。

鳳翔國小校長王光明說，這次是鳳翔國小第1次引進這麼多形形色色的魔法氣墊遊具，就是要讓因為防疫塵封的童心在炙熱的艷陽下盡情的蹦跳、大聲的尖叫、揮灑汗水宣告歡樂暑假即將到來，相信學生們在歡樂氣氛中，一定會留下一段難忘的回憶。

曾是旅美企業家何茂成表示，當時在美國發現大型氣墊遊具非常流行，在台灣卻非常少見，甚至許多孩子因為經濟因素沒去過遊樂園，於是他自掏腰包從美國進口各種遊樂器具，並到校園做公益，想讓每位孩子都能有快樂童年，每次看到孩子們從高空滑下的笑容都讓他無比感動，目前也開始策畫明年舉辦氣墊遊具障礙賽，讓孩子們有更不同的體驗。

鳳翔國小四年級學生家長殷芳琪表示，看到大家充滿笑容玩得不亦樂乎令他相當感動，感謝學校與何爺爺如此用心舉辦此次活動，給每位孩子在國小階段有一段美好回憶，在炎熱的天氣下女兒玩到欲罷不能，此外也增進了與同儕的情感。

(中時 )