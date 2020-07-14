中印邊境的軍隊於上月15日在拉達克（Ladakh）爆發嚴重衝突，造成至少20名印度士兵死亡、76人受傷，引起國民強烈不滿，民間發起「抵制大陸（Boycott China）」行動，目前戰火已延燒到大陸境內，近日有印度留學生駭入成都一所大學的電子公佈欄，秀出批判字樣，點燃大陸學生怒火。

大陸與印度自5月以來衝突不斷，雙方戰火愈演愈烈，民間早已自發性展開抵制行動，而印度官方日前以國家安全、隱私疑慮為由，宣布禁用59項大陸應用軟件，包括熱門社交軟件抖音、微信，以及阿里巴巴旗下UC瀏覽器等，甚至傳出考慮禁止華為參加境內5G網路建設。

印度留學生駭入成都一所大學的電子公佈欄，秀出批判字樣。（圖／翻攝自微信）

根據《新頭殼》報導，印度留學生日前駭入成都電子科技大學的公佈欄，並在上頭顯示「大陸離開南亞，抵制大陸製造」，引發大陸學生不滿，痛批留學生拿著大陸給的獎學金，卻又高舉反華旗幟，要求嚴懲這種污辱大陸的行為，不過校方似乎打算冷處理，至今遲遲沒有做出回應。

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(中時電子報)