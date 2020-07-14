前中華隊國手、裕隆男籃隊助教周士淵，日前遭到前妻在網路上發表言論攻擊，指稱周士淵出軌拍片，對此，周士淵在今晚發出聲明，駁斥前妻指控，並且整個事件已進入訴訟階段，希望法院能還他一個公道。

周士淵表示，「前妻陳韋彤披露給媒體的資料與事實不符，已全權委託律師提出訴訟，目前已進入司法程序，靜待法院判決還我公道。」

周士淵說，「家務事造成社會大眾的關注與討論，也浪費新聞媒體的報導及社會資源，我感到非常抱歉，在此致上最深之歉意。」

(中時 )