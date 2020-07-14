SBL》裕隆助教周士淵發聲明 前妻不實指控已進訴訟 22:312020/07/14 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 裕隆助教周士淵針對前妻的不實指控發出聲明。(取自周士淵臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前中華隊國手、裕隆男籃隊助教周士淵，日前遭到前妻在網路上發表言論攻擊，指稱周士淵出軌拍片，對此，周士淵在今晚發出聲明，駁斥前妻指控，並且整個事件已進入訴訟階段，希望法院能還他一個公道。 周士淵表示，「前妻陳韋彤披露給媒體的資料與事實不符，已全權委託律師提出訴訟，目前已進入司法程序，靜待法院判決還我公道。」 周士淵說，「家務事造成社會大眾的關注與討論，也浪費新聞媒體的報導及社會資源，我感到非常抱歉，在此致上最深之歉意。」 (中時 ) #周士淵 #前妻 #訴訟 #裕隆 #SBL 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》呼應詹皇？利拉德吐槽復賽像坐牢 12:352020/07/10 體育 罷韓無效訴訟期限將至 「心慌慌」黃創夏竟這麼說 18:402020/07/10 政治 菊市府3億氣爆善款花去哪？監察院調查出爐 搭遮陽棚、換座椅… 13:072020/07/13 政治 首爾半導體歐洲專利無效 億光、光鋐獲勝訴 04:102020/07/14 產業．科技 2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞 決選名單出爐 12:072020/07/14 財經 獨家／彰銀經營權「停止訴訟」？台新金財政部今皆未向法官提出 8／21判決 14:192020/07/14 財經 謝和弦、前妻開庭爆衝突 女友莉婭狠抓血痕照曝光 13:282020/07/14 娛樂 蘋果將賠償受「降速門」影響iPhone用戶 僅限美國 18:552020/07/14 財經 留學生上網課不發簽證 美17州200大學聯合控告川普 19:512020/07/14 國際 體育熱門新聞 中職》象上半季封王！三位「月見草」打者發威 - 棒球 德保拉14K逞威 中信兄弟伏獅勇奪上半季冠軍 - 體育 SBL》裕隆助教周士淵發聲明 前妻不實指控已進訴訟 - 體育 中職》霸能好投阿飛豪打 樂天5比1勝富邦 - 棒球 MLB》A-Rod買大都會遇強敵 NFL、NBA明星相助 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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