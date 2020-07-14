國民黨不分區立委吳怡玎。（圖／摘自吳怡玎臉書）

立法院今（14）日將審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠雙方在議場外互相推擠，有網友發現陳柏惟加入圍攻女立委吳怡玎的戰團，並譏諷「堂堂七尺男兒這樣打女人好意思」而吳怡玎也在臉書上證實，當時她遭陳柏惟等6名男立委圍攻。

臉書粉專《罷免陳柏惟》表示，陳柏惟在「打架很厲害」這個部分倒是沒唬爛，接著指出他今日攻擊吳怡玎的行徑令人難以接受，該粉專嘲諷陳柏惟，「堂堂七尺男兒這樣打女人好意思？！」並直批，「爆發激烈衝突不是你打女人的藉口，任何一個有點文明的人都不會這樣做！」同時呼籲台中海線民眾站出來罷免陳柏惟，還給大家一個文明的立法院。

吳怡玎也在臉書上指出，今天衝上來圍著她的人有張宏陸、蔡易餘、沈發惠、蘇震清、邱志偉、吳秉叡以及陳柏惟。而為了保護吳怡玎，她的助理們上前隔開其他男立委，並趕緊把她抱離現場。

陳柏惟則在臉書質疑他對監察院長質詢權就這樣被國民黨剝奪了，並酸國民黨，「因為中國國民爽，台灣國會就必須遷就中國國民」。

網友們也在《罷免陳柏惟》粉專留言，「投給他的..真的是目睭糊到蛤仔肉啊」、「選給他的，出來贊聲一下啦，真的是想知道為什麼會投給他，拜託」、「欺負女生最會」、「刪Q好邱」。

藍綠立委在立院外推擠衝突，吳怡玎點名這些人圍住她。(取自吳怡玎臉書)

(中時電子報)