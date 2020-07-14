高雄科工館防疫戰鬥營已行之有年，主要目的是讓孩子在各種互動式遊戲中了解疾病的相關概念，利用遊戲方式比教科書更容易吸引孩子主動學習，科工館未來也將結合新冠肺炎設立新展廳，希望傳授給民眾更多的防疫新知識。

進入防疫戰鬥營展場宛如進到一座防疫主題遊樂園，展場人員先發給民眾每人1張自己專屬的防疫身分證，登記姓名後可以到每個關卡進行闖關活動，並以積分制度進行競賽，除了讓大小朋友玩得開心，更從中獲取更多不一樣的防疫新觀念。

防疫戰鬥營展場主要有5大主題，針對生活中常見的登革熱、腸病毒、結核病、愛滋病與流感以寓教於樂的闖關方式，讓民眾加深對防治病毒的觀念，展場內孩童們各個拚勁全力闖關奪高分，甚至有小朋友闖關失敗後不氣餒，而是到一旁的病毒看板，認真研讀並重新闖關，勇敢打擊病毒。

科工館廳長郭世文表示，在生活中有許多傳染病，他們想藉由防疫戰鬥營展廳傳達給民眾正確的防疫觀念，讓孩子扮演防疫戰士，藉由遊戲方式獲得正確防疫知識，並且從小建置良好的衛生習慣。他們也發現，許多小孩在學校教科書傳授防疫知識的效果並不是很理想，但來到展廳的學童，為了拚高分，反而更願意深入了解防疫的重要性。

(中時 )