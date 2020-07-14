振興三倍券活動就在明（15）日轟動開跑！經濟部統計，有接近1200萬人次已完成預購及綁定，從7月15日一直到12月31日都可以使用振興三倍券。《中時電子報》特別整理出百貨公司推出的振興加碼優惠，不少業者都紛紛推出滿額贈商品券的活動，其中遠東百貨遇上年中慶，振興優惠更推出「當日單筆滿3000元送1500元」， 50%回饋金堪稱史無前例！

【京站】

京站推出「破天荒最高回饋30%」活動，全館滿3000送300，主題餐廳再加碼300！刷台灣Pay最高再送300！（摘自京站官網）

全館滿3000送300／主題餐廳滿3000送600：7／15-8／9

破天荒 最高回饋30%！全館滿3000送300，主題餐廳再加碼300！刷台灣Pay最高再送300！

●活動期間內，當日只要在館內有配合活動櫃位消費滿3000元，即贈送300元商品券，面額為200元及100元各一張。

●Q卡友於主題餐廳單筆消費3000元，除了送300元商品贈券，再加碼贈出300元餐廳抵用券（限下次使用）。

●Q卡友當日綁定台灣PAY掃碼支付，消費滿1000元即贈100元，最多300元的現金禮券。

另外，京站會在8／13抽出168名卡友，贈出3000元商品禮券優惠。

【SOGO百貨】

活動期間下載SOGO APP並且註冊會員成功，即可獲得全台七店同步「200元指定商品電子折價券」，價值1400元。（摘自SOGO官網）

●SOGO振興券搶先送200元：7／1-7／26

凡在活動期間下載SOGO APP並且註冊會員成功（含活動前已註冊之APP會員），即可獲得全台七店同步「200元指定商品電子折價券」各店1張（合計共1,400 元）。※單筆消費滿3000元限用1張，本券不予以累折。

●政府振興三倍紙券SOGO再加碼：7／15-10／31

凡在活動期間內至SOGO百貨店內使用「紙本振興三倍券」消費，全館單筆滿3,000元送300元購物電子抵用券（不含超市／餐廳／小吃／食品銘店）。

●持「紙本振興三倍券」於超市、餐廳、小吃、食品銘店單筆消費滿1千元，送100元餐飲電子抵用券。

※電子抵用券使用期限為7／15-11／1。

【遠東百貨】

●當日單筆滿3000元送1500元

遠東百貨超級年中慶開跑，鎖定政府振興三倍券上路，持「紙本振興三倍券」到全台遠百，當日單筆滿3000元送1500元，內含500元1張、200元5張，全台限量2萬份，史無前例50%回饋。

1500元抵用券中，500元券與2張200元券使用期限為7／15-8／31，精名品當日單筆消費滿5000元可使用500元券、百貨服飾當日單筆消費滿1500元可使用200元券；另3張200元券使用期限為9／1-9／30，百貨服飾當日單筆消費滿1500可使用。

【新光三越】

憑紙本振興三倍券，在新光三月單筆消費滿3000元，就贈送1000元電子抵用金。（摘自新光三月臉書）

●2020全台夏季最強卡利HIGH：7／9-7／20

全館滿3000送300電子贈品禮券

●振興券雙重回饋：7／15-7／19

憑紙本振興三倍券，在館內單筆消費滿3000元，就贈送1000元電子抵用金。（全台15,000份）

●LINE Pay Money加碼優惠7／15-8／14

新光三越推出電子支付加碼活動，活動期間在全台新光三越透過LINE Pay Money 付款即可享有，單筆消費滿3千元加碼送LINE POINTS200點回饋。（每帳號限1次，回饋上限200萬點，贈完為止）

另外選擇LINE Pay Money綁定振興三倍券，累積消費滿3千元，早鳥最高回饋400點（晚鳥100點）。最高可獲得600點（即相當600元）回饋。

【BELLAVITA】

7／15-8／31持振興三倍券至B2美食廣場消費，只要當日消費滿800元，即可於B1客服中心兌換200元美食抵用券乙張，每日限量，兌完為止。

(中時電子報)