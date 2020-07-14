為提升全民敵情警覺及強化全民防空整備作為，北部地區109年軍民聯合防空「萬安43號」演習，已於今（14）日下午13時30分至14時完成實施。

林口警分局針對林口區與泰山區規劃縝密勤務，演練過程與情境非常逼真與寫實，讓往來民眾留下深刻印象。

林口警分局針對林口區與泰山區規劃縝密勤務，演練過程與情境非常逼真與寫實，讓往來民眾留下深刻印象，尤其本次警報發放後，雖人車不管制，但路過的民眾與車輛仍能配合警察人員之指揮，使演習能順利圓滿完成。

林口警分局分局長陳保安表示，萬安演習實施的目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等等狀況之應變機制之外，更重要的是在提醒民眾要有「居安思危」的意識， 因為現代戰爭已經沒有前線、後方之分，透過「萬安演習」各項演練，提高民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，以因應瞬息萬變的國際局勢。

今年北部地區「萬安43號」演習，林口分局共動員警力77名，在全體執勤人員努力與民眾配合下圓滿完成。

(中時電子報)