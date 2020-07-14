由於新冠肺炎確診人數持續上升，加州州政府13日宣布取消解封，該州的兩大學區秋季將不會有面對面課程。在此同時，美國衛生官員透露一項好消息，表示新冠肺炎疫苗將在夏末開始生產。

川普內閣資深官員13日在電話會議向媒體表示，疫苗生產工作已經開始進行，與政府合作的製藥廠預計在夏季結束之前，開始生產疫苗，美國的目標是在2021年初之前製造3億劑疫苗。

該位匿名的衛生官員表示，政府資助了四種最有贏面的潛在疫苗，但資助名單可能會增加。美國政府補助對象包括Moderna、嬌生（Johnson ＆ Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和Novovax的疫苗。

Moderna與嬌生的疫苗將在7月底之前進行後期階段人體測試。

儘管目前仍不確定疫苗的成效，但官員表示，藥廠已經開始準備生產工作，例如採購設備、選擇生產據點，甚至是取得原物料。

該官員在美國衛生及公共服務部主持的電話會議中指出：「疫苗確切的製造與生產時間，可能在四至六周之後，但我們會在夏季結束前積極生產。」

另一方面，加州的新冠肺炎疫情不斷升溫，州長紐森（Gavin Newsom）13日下午宣布取消解封，下令餐廳、酒吧、博物館、動物園和電影院等場所的室內活動即刻暫停，意味著甫於數周前重啟商業活動的商家，得再次停止營運。

此外，洛杉磯和聖地牙哥學區表示，8月開學時只會提供線上教學。兩大學區透過聲明稿表示，過去幾周加州的確診人數急速躥揚，凸顯疫情尚未得到控制。兩個學區合計約有80萬名學生。

據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至14日止，美國的新冠肺炎確診病例突破336萬例，死亡人數超過13.5萬人。

(工商 )