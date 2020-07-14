馬來西亞與新加坡14日發布聯合聲明表示，自8月10日起，將恢復兩國間必要的商務和公務旅行，符合資格的旅客必需接受新冠肺炎病毒檢測，並嚴格遵守行程。在疫情爆發之前，馬國每日約有30萬人通勤到星國工作。

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