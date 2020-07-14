根據德國統計局14日公布，德國6月消費者物價指數（CPI）月增0.6％，年增0.9％，主要因為食品和飲料價格上升所致。此外，德國6月歐盟調和消費者物價指數（HICP）月增0.7％，年增0.8％。德國6月食品價格年增4.4％。

(工商 )