新冠肺炎疫情期間，美國大舉擴張支出，加上稅收驟降，使得6月止的12個月預算赤字飆高至3兆美元，光是6月份的預算赤字就直逼2019年全年水準。

在6月止的12個月，預算赤字占國內生產毛額（GDP）比重達14％，相較之下，2010年2月預算赤字占GDP比重為10.1％，那時美國正努力走出全球金融危機。

根據美國財政部13日公布，單單6月份的預算赤字便達8,640億美元紀錄，逼近2019財年（至2019年9月底止）的全年赤字水準9,840億美元。

據國會預算辦公室（CBO）估計，2020財年的聯邦預算赤字將達3.7兆美元。若是國會與白宮在7月稍晚達成協議，再推出一輪振興經濟援助方案，美國的預算赤字可能繼續擴大。換言之，本財年的預算赤字占GDP比重可能創下二次大戰以來最高。

自3月迄今，國會已經授權3.3兆美元的振興支出，協助對抗疫情引發的經濟衰退，方案包括直接發放支票給民眾，以及對受困的企業、州與地方政府提供緊急貸款和補助。

此外，川普內閣亦將個人與企業的所得稅繳納時間推延到7月15日，以便讓民眾手邊多留點現金。

兩黨智庫「負責聯邦預算委員會」主席麥克吉尼斯（Maya MacGuineas）表示，預算赤字飆高就好的一面而言，代表民眾快速得到財政援助，但就壞的一面來看，美國必須大幅舉債支應資金需求。

據財政部報告顯示，美國政府6月份支出高達1.1兆美元，反觀一年前同期僅3,420億美元。6月近半數的政府支出用於小企業緊急貸款。6月份聯邦收入萎縮28％，至2,410億美元，美國推延繳稅期限是原因之一。

國會預算辦公室表示，2020年底美國的失業率估計達10.5％，相較之下，疫情爆發前美國的失業率維持在3.5％的50年低點。

(工商 )