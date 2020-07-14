監察院長被提名人陳菊今(14)日上午到立院準備報告與備詢時，國民黨與民進黨一早即發生激烈衝突；面對國民黨團拆除立院發言台，前民進黨立委段宜康嗆說，「要不要我教你們怎麼質詢？」對此，國民黨台北市議員羅智強回嗆，先把3顆曲棍球吞好吞滿！
監察院長被提名人陳菊今(14)日上午到立院準備報告與備詢時，國民黨與民進黨一早即發生激烈衝突；面對國民黨團拆除立院發言台，前民進黨立委段宜康嗆說，「要不要我教你們怎麼質詢？」
對於國民黨今早激烈抗爭，段宜康表示，利用質詢讓執政黨難堪，本來就是在野監督的有力武器；國民黨當執政黨懶惰，當了在野黨更懶。他說，如果陳菊真的有他們講的那麼差勁，應該唯恐質詢時間不夠才對；哪有自己拆議場發言台的道理？
段宜康酸說，國民黨要不是怕自己的指控經不起檢驗，不敢質詢陳菊；要不就是顧著吹冷氣，吹到手腳冰冷，沒力氣搜集質詢的資料。他也嗆道，「要不要我教你們怎麼質詢？」
對此，國民黨台北市議員羅智強回嗆，「為何不能先把你欠的三顆曲棍球吞好吞滿？」
(中時電子報)
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