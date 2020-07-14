法國的國慶日，是紀念1789年7月14的「巴士底日」(Bastille Day)，往年的這一天，巴黎會舉行隆重的閱兵大典。不過今年則做了些改變，受到疫情影響，整體遊行規模小了很多，除了軍人踢正步以外，還有邀請了醫護人員、商店收銀員、環衛人員等在疫情期間堅守崗位的人士加入。

美聯社報導，法國是歐洲最早發生新冠病毒大流行的國家，病死人數達到3萬多人，現在疫情也還沒有真正過去，因此國慶日的規模也比往年小的很多，所以今年在香榭麗舍大道的紀念儀勢，沒有對外開放，與會的佳賓也必須戴上口罩，人與人的間隔距離也拉大了許多。

閱兵大典以9架法國巡邏兵飛行表演隊(Patrouille)，噴射藍白紅三色的煙霧揭開序幕，之後是一系列的軍機飛掠，總數達到52架，有飆風戰機、E-2空中預警機、A-400運輸機等等，

可惜的是，群眾無法像往年一樣，在艾菲爾鐵塔觀看飛機，艾菲爾鐵塔已經禁止遊客進入，觀禮者也從往年的5千人減少為大約2千人，活動範圍也僅限於協和廣場，卻也首度邀請醫護人員、商店店員以及其他民間人員加入閱兵遊行隊伍中，以表達對他們的敬意。

不過，在閱兵大典的另一面，巴黎也有上萬名抗議者在遊行，他們抗議馬克宏面對冠狀病毒大流行的失誤，導致法國死傷慘重。抗爭者遊行在巴士底廣場（Bastille plaza），也就是法國大革命的誕生地。巴黎鎮暴警察緊緊跟隨遊行隊伍，避免失控。

法國民眾在「巴士底日」的抗議活動。(圖/美聯社)

其他示威者也有別的訴求，有人高喊反對警察暴力的口號，反對種族不公正，反對馬克宏的經濟政策，認為有利於富人。也有人反對他任命達爾馬寧（Gerald Darmanin）為內政部長，達爾馬寧被控強奸與性騷擾醜聞。一些抗議者穿著黃色背心，代表他們反對經濟不公。

Bastille Day celebrations in France | LIVE

在接受法國電視網採訪時，馬克宏承認，在面對病毒大流行，以及先前的經濟改革方面，有一些決策錯誤，他都會虛心接受批評；然後話鋒一轉，表示目前法國失業和其他經濟問題仍然存在，而他的政策大方向是對的，所以任期的剩餘22個月內，不會再有重大政策變化。

他宣布，到8月1日在室內公共場所將需要戴口罩，但學校應在9月開學。法國是世界上病毒死亡人數最高的國家之一，科學家警告人們，疫情可能會死灰復燃。

今年的慶典還設定了特別環節「向戴高樂將軍致敬」。1940年6月18日，戴高樂將軍通過廣播發表講話，呼籲法國人民堅定抵抗信念，不向德軍投降。這被稱作「6.18宣言」，載入了法國史冊。今年是「6.18宣言」的80週年，同時也有呼籲法國人民堅定防疫決心之意。

(中時電子報)