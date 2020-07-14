愛不到就要毀了你！經典八點檔的劇情竟在現實生活中上演。大陸廈門一名安姓男子求愛直播主小悅，安男因遭拒而起殺機，2019年6月25日凌晨一點約主播到天台後，竟用腰帶勒住她的頸部，隨後一言不合還用手再緊壓頸部，但同日凌晨四點安男良心發現趕緊送小悅前往醫院。法官認定安男在過程中放棄犯案，酌情減輕處罰，依《殺人罪》一審判刑5年6個月。

據《看看新聞》報導，安男透過直播平台認識了女主播小悅。安男積極追求小悅但卻遭拒絕，一時氣不過便把小悅約出來，在天台上動用私刑勒頸至倒地不起；之後跟小悅爆發口角時又再次動手壓頸，更趁機劫走微信錢包裡的人民幣1000元。劇情還沒完，安男突然良心發現自己犯下大錯，急招計程車帶著小悅去醫院治療，小悅趁機用嘴型向計程車司機求助，神奇的是司機還湊巧看的懂唇語！司機報警後，警察便隨即在醫院門口逮捕安男。

廈門市思明區人民法院判定，安男的行為已構成殺人罪，但考慮到他過程曾放棄犯罪帶被害者赴醫檢查，應當酌情減輕處罰，法院一審判決5年6個月有期徒刑。

(中時電子報)