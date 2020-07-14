Janet謝怡芬與George吳宇衛夫妻近日錄炎亞綸、唐綺陽、Sandy吳姍儒主持的公視談話節目《36題愛上你》，難得展現浪漫又瘋狂的一面。兩人分處台灣、美國生活，在聚首、話別時刻，竟然是跟對方說：「Don’t die！」而交往時期兩人竟互傳情慾照？原來，George當時正在新加坡拍18禁電影《無限春光27》，片中與女演員有「多人運動」情節，便將側拍照傳給Janet，他打趣說：「很累！但是覺得很有意思的經驗。」Janet則說：「他就是故意要讓我吃醋。」

沒想到，同時在拍戲的Janet也跟修杰楷有吻戲，索性回敬照片給未婚夫！唐綺陽用星座角度切入這兩人的瘋狂競賽表示，Janet與George生日前後只差１個月，「火星、木星都在具有瘋狂一面的處女座」，並解釋他們性格：「『瘋』是處女座的關鍵字，那個時候算進入誰比較瘋的模式。」兩人個性相當速配，讓炎亞綸驚呼：「真的很像耶！」

Janet（左）、George夫妻互動逗趣。（公視提供）

George形容「好像襪子、鞋子，就是神奇地很合」。Janet也說：「我們真的很愛比賽，就是會常常比誰較好。」互相瞭解這是工作上的專業，知道另一半正在做這件事情，自己也處於同一個狀況，她笑說：「我們就有一種互相信任。」相處甜蜜難免有爭吵，Janet常因「George覺得不安全的東西，我自己覺得沒關係」而爭執，她形容說：「比方在台灣我習慣車子是不會等你的，自己要找空檔過馬路；他則是乖乖等。」Janet舉例同時，George忍不住搖頭，「很危險」。

Janet坦言因為夫妻分別在美國、台灣發展，不得不過著遠距家庭生活，「這個優勢是我們常要說再見，所以會很珍惜可以在一起的時間。」也因此「吵得快復合也快」，節目現場兩人即席用英語演一段吵架過程，卻讓Sandy看完直說：「連這樣吵架的畫面都好好看。」兩人在每次要上飛機前的分離時刻，都會有一句話跟對方說，Janet感性表示：「不是『我愛你』，而是『Dont die（不要死）』！」而且George一定要Janet也抱著他用同樣的話回應，「不然他不會讓我離開」。

(中時 )