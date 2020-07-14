紙本三倍券即將上路，但近日卻不斷有人在網路上發文表示願意收購，有網友就在臉書上表示，她在臉書上看到很多三倍券收購文，讓他不禁懷疑這樣的交易是否合法？

網友在臉書《爆怨公社》上表示，自己加入了臉書三倍券的交流社團，但發現裡面有不少人都在收購三倍券，有人甚至直接出價，表示願意用2800元換得3000元價值的三倍券。其他網友看到後則跳出來回應，「親友間的收購是不犯法的，除非收購的是業者」。

到處可見收購三倍券的發文。（摘自臉書社團爆怨公社）

事實上，三倍券的面額右上角有清楚標示「不得換現、不得找零、不得儲值」，根據「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」，紙本三倍券不得找零、轉售、兌換或退換現金，若有私下交易、收購的行為，將依發放辦法，取消兌款資格。經濟部之前也表示，民眾未來可以向經濟部檢舉，將會視情況開罰。

(中時電子報)