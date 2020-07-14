高雄鳳山目前正在進行罷免當地市議員黃捷的運動，而罷免連署目前已經累積到27000份，外界好奇罷免案是否會通過，對此，黃捷本人也做出回應。

黃捷日前在直播中被觀眾問到關於罷免的問題，黃捷老實回應表示會不會過這個問題要「去算命」才知道，而且這個問題不應該問她，因為這件事情只有鳳山的市民才能夠做決定，鳳山人會不會去簽連署、會不會去投票，只有鳳山人知道她會不會被罷免。

(中時電子報)