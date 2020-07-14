電動車大廠特斯拉（Tesla）近日將上市不到4個月的電動跨界休旅車Model Y售價調降3千美元，同時取消平價標準里程版本的生產計畫。儘管市場看好特斯拉第二季可能呈報獲利，但調降Model Y售價被解讀成美國本土需求轉弱，導致特斯拉13日股價上沖下洗。

特斯拉周一股價震盪劇烈，盤中一度飆升逾16％攀抵新高，但後來由升轉跌，終場下跌3.08％，每股收1497.06美元，市值跌至約2,770億美元。

過去兩周來，特斯拉股價持續飆漲，主因在於投資人押注該公司第二季可能持續獲利，進而符合納入標普500指數成分股的「全年獲利」的資格。

特斯拉13日宣布將Model Y售價降價3千美元，同時以「無法接受里程低於250英里」為由取消平價版生產。投資研究機構Bond Angle執行長布萊恩（Vicki Bryan）指出，特斯拉此舉凸顯美國市場對於該公司電動車需求轉弱。

(工商 )