張文綺近日錄TVBS《地球黃金線》，她近年積極打拚事業，去年用自己賺的錢買下新車，她提及試駕後對BMW的操控深深著迷，因此選擇末代後驅的BMW 118i。新車可透過手機APP監控車輛狀態並進行定位，讓常忘記自己停車位置的張文綺表示：「靠這款APP輕鬆就能找到車。」她和弟弟張文騰從小感情好，車子有時也借弟弟開，有次張文綺回家發現車子不見，一看定位就抓包弟弟偷開新車去找妹子，搞笑說：「換了新車，讓弟弟很好把妹！」

而弟弟則爆料幫姊姊開長途車有時壓力很大，張文騰解釋：「她很愛上廁所，但哪有這麼多休息站，真的很生氣耶。」18歲就考上駕照的張文綺，私下開車一定穿平底鞋，還會將音樂聲量轉到緊繃，她開心表示：「我會邊唱歌邊開車，還會搭配當天心情來調整曲目。」現在都開車載著家人遊山玩水，連出《食尚玩家》的外景都被製作人欽點擔任司機角色，駕駛好技術獲梁赫群、夢多、成語蕎、黃沐妍等圈內星友認證。

張文綺聊開車經驗。（TVBS提供）

不過開車速度快，也讓她的愛車時常被「蟲擊」，每隔一段時間，車子的車牌和前擋玻璃就會黏著許多蚊蟲屍體，每每都讓洗車師傅滿臉狐疑車主究竟是做哪種職業。

(中時 )