炎炎夏日，許多昆蟲都會傾巢而出，更是瘋狂繁殖的季節。令人困擾的隱翅蟲主要就出沒在夏季，爬行速度相當快，甚至能飛行，且因為有趨光性，所以也會在一般住家中發現牠的蹤跡。一名網友在臉書發文，半夜睡醒到廚房喝水時，竟然見到隱翅蟲本尊，更「攜家帶眷來光顧」，讓他睡意全消、頭皮發麻。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，他半夜睡醒，想說到廚房喝水，不去還好，一去看到這驚悚畫面，瞬間睡意全消、頭皮發麻。照片中能見到一張紙巾上頭躺滿17隻「隱翅蟲屍體」，原PO表示「終於見到本尊，還攜家帶眷來光顧，聽說此物非常厲害，不止死不了還不能用手碰」，更提醒大家要小心，「尤其夏天草叢最多」。

網友看到照片後，紛紛留言「全村都被你滅門了，還要排好隊點名」、「戰利品大集合」、「家族旅遊的概念嗎」、「很可怕，一隻就夠你去看皮膚科了」、「誅九族了」、「先噴酒精讓它軟綿綿一下，再包面紙沖馬桶」。也有網友指出「其實隱翅蟲專吃害蟲，對於農業幫助甚大，可以說是益蟲，但是體內的毒素就真的是滿滿的災害了」。

隱翅蟲在每年4到10月出沒，以6到9月為活動高峰期，牠的身體為橘黃色，頭、胸及尾部為鐵青色，體長約1公分，寬約0.2公分，因為外觀翅膀不明顯，長得很像螞蟻，所以也俗稱「青螞蟻」。

而令人聞之色變的隱翅蟲素並非隱翅蟲自己製造的，而是牠體內的共生細菌所分泌的一種「醯胺」，當蟲被打碎時，毒液會大量噴濺而出，皮膚所沾染之處會出現又刺又痛的不適症狀。所以如果看到隱翅蟲，最好還是以吹、抖落等方式趕走，不要讓皮膚直接接觸。

若不慎真的接觸到蟲液時，要立即以肥皂及大量清水洗淨並冷敷，千萬別亂擦碘酒、藥膏，接著趕快就醫診療。只要有適當的照護方式，不要引起細菌感染或蜂窩性組織炎，隱翅蟲皮膚炎通常1週後即可自然痊癒，也不會留下疤痕。

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(中時電子報)