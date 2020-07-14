有「最營養水果」之稱的酪梨，是不少愛美女性減肥瘦身的輕食菜單之一，但你可能不知道，用「酪梨籽」泡茶喝，營養價值不輸果肉、甚至還能有助減肥。

酪梨飽足感、營養價值高，不少人會將它替代正餐食用，達到減肥的效果，但你可能不知道，酪梨「籽」其實也有營養價值，甚至不輸果肉，尤其酪梨果肉吃多了，可能會有熱量、油脂攝取較高的問題，但酪梨籽不會。

營養師夏子雯表示，酪梨的抗氧化成分，有高達70％存在於籽當中，酪梨籽含有豐富營養，包括像是維生素E、水溶性膳食纖維、兒茶素和綠原酸等。水溶性膳食纖維，能幫助延緩糖類吸收、減少飢餓感，以及促進排便；維生素E、兒茶素有抗氧化、幫助預防老化的效果；而綠原酸則有提高新陳代謝、減少體內脂肪累積，並促進脂肪燃燒的作用。

但由於酪梨籽是一種較硬且無法直接食用的種子，因此有人會把酪梨籽煮成茶喝，以吸收它的營養。夏子雯說，酪梨籽茶喝起來口感是滑順的，1顆籽配1公升的水去煮，溶出的水溶性膳食纖維，可以促進腸道蠕動、干擾脂肪吸收，適量飲用的確有助減肥。

●酪梨籽茶

做法：

1.把酪梨籽1顆洗淨，用紙巾擦乾（避免沾有水分和果肉泥）

2.將酪梨籽切半後，再切成薄片狀或塊狀

3.將1公升水和切片酪梨籽放入鍋中，先用大火煮滾，轉小火續煮30分鐘即可飲用

煮過後的酪梨籽茶通常會呈現淡淺白色或淡粉紅色，所以也有人將其稱為「粉紅茶」，放置一段時間則會變成橘紅色。有些人覺得酪梨籽茶喝起來滑順，但也帶有點澀澀的種子味，所以除了單喝，也建議可以加一些檸檬汁調味，或是搭配新鮮水果、茶包一起喝，口感更好。

不過在飲用時，專家還是有以下幾點提醒：

1.1天不超過1公升

像酪梨籽茶這類有溶質的飲品，建議最多佔1天水量的三分之一就好，1天不要喝超過1公升，其他水量還是建議喝純水補足。

2.初次飲用、腸胃功能較差者少喝

酪梨籽溶出的水溶性膳食纖維在吸水後會膨脹，有些人飲用後可能會胃脹氣，因此初次飲用或腸胃功能較差者，建議一次不要喝太多。

3.煮好後當日飲用完

酪梨籽茶的保鮮期通常較短，建議煮好後最好當日飲用完，以免變質。

4.酪梨籽有毒嗎？專家：很微量

除了酪梨外，蘋果、柑橘類的種子也含有氫氰酸、氰苷類，可能產生有毒性的氰化氫（Hydrogen Cyanide）；另外酪梨籽也含有一種不飽和酯類Persin（有人翻成酪梨素），是種天然毒素，具有殺菌的功效。但夏子雯解釋，酪梨籽的這些物質其實都是極微量，人體是可以自行代謝的，因此對健康不會構成威脅，民眾不用過度擔心。

如果不想煮茶喝，夏子雯建議，也可以將酪梨籽先用烤箱120℃烤約2小時，外殼剝掉用刀切塊（片），再放入攪拌機打成粉末，可加到冰沙、果汁中增添風味，或做成奶昔等飲品。

●酪梨籽奶昔：

食材：酪梨籽半顆、酪梨果肉半顆、鮮奶1杯、梨子1顆（切小塊）、蘋果半顆（切小塊）、菠菜少許（洗淨）

做法：

1.先將酪梨籽用烤箱120℃烤約2小時，外殼剝掉用刀切片，用攪拌機打成粉。

2.將所有食材放入攪拌機，再加入幾塊冰塊，打至均勻即完成。

(中時電子報)