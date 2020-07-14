台南市政府文化局今天公布「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華活動收費標準，搶搭振興三倍券熱潮推出以5人為上限全家一起入場超值加碼優惠，只要完成指定上傳臉書或IG分享動作，就能以1張200元振興三倍券入場！

收費觀賞虎鯨引起不同討論聲浪，文化局長葉澤山說明，Orca夏日嘉年華活動雖是市府主辦，但90％以上經費由承辦團隊出資，屬公私協力投資合作模式，基於使用者付費原則，活動會有必要的商業收費機制。

葉澤山強調，虎鯨活動跟曾一度造成熱潮的黃色小鴨不同的是，「Orca夏日嘉年華」活動不只有長20公尺、高10公尺全球最大的鯨魚裝置藝術的亮晶鯨Orca可看，還規畫燈光音樂秀、水上媽祖行宮、海島風情餐飲、海景帳篷、水上吧檯、盪鞦韆等創意設施。

配合振興三倍券熱潮，民眾只要完成指定上傳臉書或IG分享動作，以5人家庭為上限，就能以1張200元振興三倍券入場！個人入場則可選擇200元或500元兩種享園區餐飲、紀念品或水上設施等消費折抵的套餐方案。

此外，睽違已久、尚未重新開幕的市定古蹟原德商東興洋行，也將在這次活動期間限定開放給入場者參觀，搭配室內展覽、原臺鹽日式宿舍均可參觀，內容相當豐富。

不少人擔心交通打結，活動會場備有約300格機車位及800格汽車位的專屬活動主停車場，歡迎多加利用；由於水景公園腹地不大，市府也建議參觀民眾可優先搭乘大眾運輸工具。相關交通運輸資訊請上台南市政府文化局網站查詢，相關活動詳情及收費標準可參見活動網站或現場售票處說明。

(中時 )