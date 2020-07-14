關詩敏推出新歌〈美麗的 我不碰就是了〉，在MV中，她首度濕髮穿大露背裝，在營火光影和蝴蝶飛舞的絕美意象中入鏡，展現微加性感小女人風情，儘管畫面唯美，她卻表示其實自己很怕昆蟲，一喊卡就尖叫，但她全身「搔癢難耐」，因為導演為了捕捉蝴蝶停在她身上、手上的鏡頭，必須在小關的肌膚上塗上厚厚一層蜂蜜，用意是「招蜂引蝶」。

雖然MV很美麗，但關詩敏心情很複雜，她說：「蝴蝶的觸腳在我身上走來走去，弄得我好癢啊，但對嘴時又要有態度、兼顧表情，其實我癢到口型快跑掉了！」談到新歌，她表示這首歌真的是心血結晶，連demo編曲都自己來，不假手於他人，成就感十足：「它原本是一首慢歌，算是我第一次包含詞曲、編曲，交出第一首很完全自己的創作！」她在錄音時非常順利，製作人也表示她的demo完成度已很高，「在唱法上也照我demo的方式唱，我覺得〈美麗的 我不碰就是了〉真的是我的寶貝，是很私人、很原本的我的一首作品！」

(中時 )