Karencici 推出新單曲〈ihateyou1000〉，獲佳績，Karencici開心表示真的有嚇一跳，「很謝謝大家這麼喜歡！」才華洋溢的她也為該曲編了一段「1000舞」，並在社群網站上發起為期一個月的「1000舞挑戰」，更放話：「期限內募集到1000位歌迷一起大展舞技的話，我就穿上Bra跳1000舞給大家消消暑。」最終如願成功達標，日前她也穿上一身清涼裝扮履行承諾，答謝粉絲。

Karencici當天穿上小露性感身材的灰色運動Bra和牛仔熱褲，秀出一雙修長美腿及腹肌線條，在40度的艷陽下大跳「熱辣版1000舞」。作風大方洋派的她，透露要在眾人面前展現性感並不會緊張、害羞，對苦練半年的腹肌成果則自評「挺滿意的」，高標準的她也不斷向自己喊話：「希望可以維持住，或甚至讓線條更明顯。」

她將於8月14、15日分別在台中和台北舉辦「膠原蛋白滿出來」音樂會，一向在服裝造型上給人驚喜的她，對於造型尺度則是賣關子：「讓大家期待一下，主要是希望來參加音樂會的每個人，看完後都能充飽活力和能量，在心情上都能感受到滿滿的膠原蛋白。」更多購票資訊及活動細節可至華研國際及林愷倫 Karencici官方粉絲專頁。

(中時 )