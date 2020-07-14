余皓然及玉兔等藝人近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享為愛美做過哪些瘋狂事。余皓然擁有一雙104公分的無暇長腿，羨煞眾女星，但她曾為了要有腰身，把瘦身凝膠塗在腰上再用繃帶用力纏住一整個月，結果整個大過敏，連醫生看了都搖頭，打針吃藥半年才恢復。

而玉兔至今最滿意自己的臀型，從國中開始每次跟媽媽出門，都會被阿姨等女性長輩盯著臀部看，直稱玉兔臀部很有肉，以後一定很會生，但因為同年紀的女生都比較喜歡窄臀，所以反而讓她有點自卑。玉兔後來交了一位ABC男友，喜歡她的屁股很有肉，加上她有在健身提臀，效果更加明顯，加上有次去美國旅遊遇到路上黑人盯著她吹口哨，才知道自己的臀部很有吸引力。

玉兔翹臀深受婆媽喜歡。（衛視中文台提供）

但玉兔雖擁有美麗臀型，但她曾為了一雙水汪汪大眼，竟然聽信秘方，還自作聰明用髮夾用力刮眼皮，刮出眼睛結膜炎，差點瞎掉，惹的媽媽大哭，自責把她生成單眼皮。

(中時 )