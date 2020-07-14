林隆璇、25歲兒子林亭翰將與許景淳、黃仲崑、黃韻玲、葉佳修、趙詠華、趙樹海、潘越雲、鄭怡等知名民歌手一同參與將9月26、27日在臺北流行音樂中心表演廳舉辦「相知相守 民歌45演唱會」，今年是第四次參加民歌系列演唱會的活動，他開心地說：「以往參加民歌演唱會總是唱慢版情歌，都很怕在場年長的歌迷會睡著，這次有這首電音搖滾版的〈白天不懂夜的黑〉，希望屆時大家能在現場high起來，大家一起站起來扭一下！」

主辦單位首次「跨齡」邀請林亭翰，屆時將和父親林隆璇一起合唱，林隆璇開心地說：「謝謝民歌45邀請，能見到許多好多老朋友，更開心我跟亭翰能同框演出，傳承華語音樂使命。」林亭翰信心地說：「絕對會讓長輩們從椅子挪動屁股站起來跳舞。」此外，「相知相守 民歌45演唱會」門票分別將15日於寬宏售票系統、大市集交易網開賣，粉絲亦可使用振興券購票。

林隆璇日前過56歲生日，身兼青田音樂老闆、大學教授的他可說桃李滿天下，讓徒子徒孫們紛紛翻唱他的經典歌曲獻『聲』祝福；兒子林亭翰則展現製作上的才華，把當年林隆璇寫給那英的金牌情歌〈白天不懂夜的黑〉改編成2020電音搖滾版本，趁著生日前夕送給老爸當驚喜，舊瓶裝新酒的創意讓林隆璇自豪地笑說：「亭翰這兩年在製作上的進步有目共睹，已經青出於藍勝於藍啊！」

隨著疫情解封，包括林隆璇及青田音樂期下的林亭翰、楊影等人的工作活動邀約也開始動起來，下半年除了林亭翰與楊影將分別在年底發行新作品外，包括校園演唱會、商演近十場邀約也都陸續銜接上，此外，林隆璇也將與徒弟楊影連袂出席與市立交響樂團合作的巡迴音樂會，而更敲定了馬祖的跨年演唱會，屆時師徒三人將在今年跨年夜飛到馬祖與歌迷一起跨年。

上半年因為疫情影響，衝擊全球，原本林隆璇要在三、四月帶著林亭翰跟楊影飛到浙江做一連串近十場巡演，結果都因為疫情關係無限期延後，粗估損失破百萬，讓待在台灣的林隆璇師徒決定好好創作，正好為下半年「業績」衝刺，林隆璇笑說：「上天的安排就是最好的安排，接受它然後正面思考，一定會有好的事情發生！」

(中時 )