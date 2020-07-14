水利署第十河川局將整治鶯歌溪，大幅拓寬，未來當地居民將不會再受淹水之苦。（水利署第十河川局提供／張睿廷新北傳真）

近年天候變化劇烈，不時發生瞬間強降雨，鶯歌溪因河寬過窄，溪水已多次在豪雨時暴漲，嚴重時甚至會溢至道路上，周邊居民人心惶惶，擔憂若遇到更強雨勢，恐怕連民宅都會淹沒，經濟部水利署第十河川局提出整治計畫，投入2915萬將原有河寬從13公尺拓寬至19公尺，增加河川容納水量，明年3月中完工。

鶯歌溪屬大漢溪支流，主流長度為8.5公里，集水區域範圍計21.01平方公里，集水區範圍包括新北市鶯歌區及桃園市龜山區，集水區內人口約 90,000 人，包括鶯歌都市計畫及鶯歌鳳鳴都市計畫區。

鶯歌永昌里長游武雄指出，鶯歌溪下游靠近鶯桃路94巷的地方因為河寬僅有13公尺，近年暴雨來襲時，河水都會暴漲，上月才發生水勢過高淹至道路的情形，居民都很害怕，擔憂強颱來襲恐造成嚴重災情。

第十河川局副局長許朝欽表示，經濟部在2011年曾做過水理分析，發現鶯歌溪有寬度不足等問題，再加上地方反應，因此在今年2月核定辦理鶯歌溪治水計畫，共4期，第1期將優先處理鶯歌溪下游部分，之後再依序處理上、中游水患問題。

許朝欽說，依照規定，排水改善設計保護會採10年重現期距之洪峰流量為標準，但他們此次施工將以25年不溢頂為原則，徹底解決淹水問題。

許朝欽指出，河川局會先將周邊計有部分鐵皮房及道路移至治理範圍線，再以基樁外包覆高3.5公尺襯牆，並重新施作河川旁的寬銜壁式防汛道路，將13公尺的河道拓寬至19公尺，等於1次就拓寬了近2分之1的寬度，大幅增加河川可容納水量。

第十河川局補充，全案已於近日開工，預計明年3月完工，工程經費為2915萬，將大幅改善鶯歌溪下游淹水情形。

(中時 )