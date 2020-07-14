蔡凡熙近日錄東森超視節目《請問 今晚住誰家》，他不只是歷屆來賓年紀最小的，更是首位為了見到爸爸（李李仁）本人，而獻出外景處女秀的來賓。這次他跟主持人李李仁、肯納前往嘉義朴子，造訪擁有70年製作「傳統槺榔掃把」經驗的長者，還向奇人「快手芭樂王」討教快刀手的特技，但不常用刀的蔡凡熙，切起芭樂嚇得李李仁不斷驚呼：「兒子啊，小心你的左手！」

蔡凡熙因2017年的螢幕處女作《通靈少女》迅速爆紅，這也是他與李李仁結緣的一部戲。李李仁笑說：「我們合作過，但從沒碰過面！」當時他飾演蔡凡熙的爸爸，但一直都在國外當無國界醫師，直到蔡凡熙劇中角色阿樂離開人世，兩人也未能見著一面。李李仁透露，第一天上戲的時候，本來有機會見到蔡凡熙，因為女主角郭書瑤對他說：「我們的男主角在等你，他想知道飾演他爸爸的人長什麼樣子。」他也秒答：「好啊！那人呢？！」郭書瑤竟回：「他等你等太久，就先走了！」讓他傻眼心想：「這個人還真有誠意！」也因為有那次的因緣際會，蔡凡熙這次才有機會將他的外景處女秀獻給《請問 今晚住誰家》，並促成「父子」正式重逢。

蔡凡熙切芭樂嚇壞眾人。（東森超視提供）

三人還拜訪當地奇人「快手芭樂王」，向高手討教快速切芭樂的訣竅。第一個接受指導的蔡凡熙，連刀都不會握，切芭樂時，翹起食指的動作，嚇得李李仁不斷在旁驚呼：「兒子啊！小心切到你的左手！」刀法生疏的蔡凡熙嚇壞所有人，後來他也表示：「我其實喜歡煮菜，但不會切。」讓眾人笑說：「我們要幫蔡媽媽訓練你！」

(中時 )