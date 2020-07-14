印度1名七旬老熟男雖年歲已高，「那話兒」依舊是老當益壯。老熟人自己共迎娶39位嬌妻，還與她們生了94位子女，另外加上孩子迎娶的媳婦14名，與剛誕生的33名孫子，共計家庭成員多達181位，家庭人數龐大到可以開了1間工廠都不是問題。
此名7旬老熟男是1名基督徒，在教會裡具備牧師領袖的身分，老熟男表示自己從17歲迎娶了第1名女子後，便不斷持續尋找其他女子結婚生小孩，一轉間自己已經坐擁39位嬌妻，還與他們生下94個孩子。過沒幾年後，包括入門的媳婦與孫子共計47名，老熟男表示他們住家房共有100多間房，來容納龐大的家族成員。
老熟男認為，自己是得到耶穌的恩寵，因此他必須得照顧這麼多的人。龐大的家族每到用餐時間，像極台灣辦桌吃合菜的奇景，他們每一餐都可以吃掉其他家庭10倍量。那老熟男如何滿足39位老婆的床事呢？據老熟男的說法，他以翻牌的方式來選擇今晚要跟哪位老婆共床，年紀越小越能夠有較大的機會優先與他一起。
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(中時電子報)
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