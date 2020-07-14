身為好萊塢最知名華裔女星的劉玉玲(Lucy Liu)，日前受訪揭密好萊塢潛規則，透露因為亞洲人身分，讓自己出道路相當艱辛，「我的朋友可能一周或一天內能接到10個試鏡機會，而我大概1個月才有2、3個試鏡通知。」她更自嘲為好萊塢的害群之馬，因此也沒什麼好失去的，反而能在每個試鏡更加全力以赴。

現年51歲的劉玉玲，當年因為演出美劇《艾莉的異想世界》受到矚目，之後更憑著演出電影《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》聲名大噪，成為好萊塢最知名的華裔女星。

然而她日前受訪，就坦言因為亞裔身分，讓她剛出道時格外艱辛，「我想我那時候太天真，導致不知道自己將會面對什麼樣的狀況。」當她為了尋求試鏡機會而前往洛杉磯，卻發現身旁朋友一周或一天能獲得10個試鏡機會，而她卻可能1個月才有2、3個試鏡通知，讓劉玉玲深刻體認到亞洲臉孔對她演藝路上的限制。

不過也正是因為這些歧視，讓劉玉玲更加無後顧之憂，在每個得來不易的試鏡機會中去盡情發揮，進而一步一步走到今日這個地位。她說：「當你是一個團體中的害群之馬，你已經沒什麼好失去的，因為大家對你並沒有什麼期待，有時候在這情況下，你反而能給他們驚喜。」

(中時電子報)