種子音樂創辦人田定豐與主播魏華萱，因個性集喜好旅遊一見如故，從此變成旅遊的好朋友，這次田定豐也邀請好友「熱血公民老師」黃益中，一起體驗台南帆船之旅。他們在安平港，以帆船的形式體驗海上Sup板，三人在上船前更放話，最快從板上跌下水就要請晚餐，結果黃益中登船後船尚未駛出港口就暈船在船艙嘔吐。

駛到定點準備下海的時候，黃益中還因為太暈結果失足落海，「之前聽到眠月線單攻來回要走七小時太辛苦，以為這個行程可以輕鬆享受，結果暈船到直接落海。」而最後Sup板站立比賽由魏華萱奪得勝利，魏華萱笑說：「Sup板要站立完全就是靠平衡跟核心，好險平常單車訓練很夠。」

而田定豐與魏華萱兩人因眠月線的旅遊影片的畫面及運鏡，被網友大讚說「旅遊節目拍的像是MV一樣」，並且湧入大量留言拜託兩人繼續推薦不一樣的國內行程。田定豐表示：「因為台南是我最喜歡的城市，大家以往來台南都會注重小吃或文化古蹟，但其實大家都不知道台南可以搭帆船玩海上活動，安平的月牙灣更有很美麗的夕陽可以看，讓你很放鬆的度假。」

(中時 )