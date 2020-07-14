在美國國務卿蓬佩奧發表南海聲明後，大陸外長王毅今天和菲律賓外長舉行視訊會談，強調應珍惜得來不易的友好局面，鞏固雙邊關係轉圜的政治基礎，維護兩國合作帶來的重要成果。他並強調，美國出於地緣政治需要，唯恐南海不亂，不斷興風作浪，還向南海增派最先進的艦機，耀武揚威，推進南海軍事化，這一危險的趨勢值得地區國家高度警惕。

環球時報引述王毅的談話指出，中菲是隔海相望的友好近鄰，兩國和兩國人民有著上千年交往歷史。杜特蒂總統就任以來做出重要政治決斷，改變前些年一味製造對抗的作法，同大陸領導人就擱置海上爭議、通過雙邊協商管控局勢、加強對話合作達成重要共識。中菲關係由此止跌回升，各領域合作得以快速發展。“我們應珍惜得來不易的友好局面，鞏固雙邊關係轉圜的政治基礎，維護兩國合作帶來的重要成果”。習近平主席同杜特蒂總統前不久通電話，就中菲關係發展方向達成新的重要共識。我們應不折不扣貫徹落實好兩國領導人的共識，增進互信，排除干擾，推動中菲關係不斷取得新發展。

王毅表示，“中菲兩國人民在疫情防控中相互幫助，同舟共濟，展現了兄弟情誼”。中方願繼續同菲方分享抗疫經驗，提供力所能及的支援，推進疫苗研發合作，加緊建立人員往來“快捷通道”，打造物流“綠色通道”，助力復工複產，確保產業鏈供應鏈穩定。我們願持續推進“一帶一路”同菲方“大建特建”規劃的對接，加快推進合作項目落地。

王毅闡述了中方在南海問題上的原則立場，指出在中國和東協國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定，但美國出於地緣政治需要，唯恐南海不亂，不斷興風作浪，還向南海增派最先進的艦機，耀武揚威，推進南海軍事化，這一危險的趨勢值得地區國家高度警惕。日前，美又發表所謂聲明，公然違背其在南海爭議問題上不持立場的承諾，蓄意挑撥中國與東協國家間的關係，企圖製造矛盾衝突，破壞地區穩定。這種出爾反爾的作法只會損害美自身的信譽。王毅表示，中方將繼續同包括菲方在內的地區國家一道，堅持通過對話協商處理海上問題，在恪守《南海各方行為宣言》的基礎上，早日達成有約束力的“南海行為準則”，共同維護好南海的和平穩定。王毅向洛欽強調，處理海上問題，我們應共同向前看，而不應回到過去。

菲律賓外長洛欽向遭受水災的中國民眾表示慰問，相信偉大的中國人一定能像過去一樣，戰勝遇到的任何挑戰。菲方祝賀菲中建交45周年，願同中方深化友誼與團結，推進各領域互利合作。菲方祝賀中國抗疫取得的重大成就，讚賞中方為國際抗疫發揮的重要作用，感謝中方對菲派出醫療隊和提供醫療物資支援，願積極同中方開展疫苗合作，儘快就建立“快捷通道”做出妥善安排。菲方不贊同一些國家借疫情針對中國，這既不公平，也不合理。菲方支持共建“一帶一路”合作不受干擾地向前推進。菲方認為，海上爭議不是菲中關係的全部，不應也不會影響菲中友好。菲方願繼續致力於通過雙邊友好協商解決好南海爭議，積極推進海上合作，共同維護南海的和平與穩定。

(中時 )