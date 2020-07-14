《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》近日由「越南作家協會出版社」正式在越南出版。（台文館提供／李宜杰台南傳真）

國立台灣文學館的外譯成果又多1件！由教授廖瑞銘撰寫的《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》，近日由「越南作家協會出版社」正式在越南出版，這是首本以越南文介紹台灣母語文學史的專書，也象徵台越2國的文學交流，進入更緊密的階段。

原著作者廖瑞銘為台文筆會前理事長，一生投入台灣母語運動，並曾擔任戰後發行最久的台語文學雜誌《台文通訊Bong報》主編。

而越文版主編則為成大台灣文學系兼越南研究中心主任蔣為文，翻譯團隊由成大台文系越南籍畢業生蔡氏清水、范玉翠薇、呂越雄等人共同執筆，並由越南作家協會直屬的「越南作家協會出版社」出版。

越南社科院文學所長阮登疊撰寫序文，他稱讚該書出版增進越南人對台灣文學的認識。阮登疊表示，語言是文化的載體，也是民族文化的重要象徵，台灣人努力以母語創作的精神令人印象深刻。

台文館長蘇碩斌則說，這本專書記載了台灣近30年來「母語回春」的時代精神，期待越語讀者們透過此書，更加認識台灣的多元文化、認識台灣的多樣文學。

國立台灣文學館自2010年起推動台灣文學外譯計畫，共輸出了百餘本、9個語種的台灣文學作品。2019年至2020年，台文館推動「台灣文學學術著作外譯計畫」，考量台灣母語文學發展代表了台灣作家追求民族語言和文學主體性的精神，在台灣文學史上深具意義，因此選定本書翻譯為越南文，本書同時也是2020年台文館推動文學新南向的重要成果。

(中時 )