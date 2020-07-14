湯池撈出新台幣10元，讓已經接近喝完整碗的原PO看傻。(摘自爆怨公社)

在外用餐，就是求個省時方便，但小吃攤最為人詬病的一點，就是環境普遍不夠乾淨，不小心可能會吃到一隻蟑螂腳。不過一位民眾表示，就在點的蛋花湯快喝完時，湯底撈出「1物」，讓她哭笑不得。不過一PO上網，7千多名網友反而恭喜她：賺翻了！

原PO在臉書《爆怨公社》上表示，「青菜豆腐蛋花湯+10元硬幣，且快喝完的時候才撈到..哇勒」。只見她PO的照片裡，湯池撈出新台幣10元，讓已經接近喝完整碗的原PO看傻。

不過貼文一出，意外引起熱烈迴響，網友紛紛在留言蓋起高樓，認為其實是原PO賺到了！網友表示「恭喜，下一碗免費」、「恭喜您中獎了！」、「返現！」、「立馬現金回饋」、「打折不好意思告訴妳」、「有洗錢的嫌疑」。

原PO表示，當下差點咬下去，對於吃到10元也覺得很傻眼「還好沒咬下去..不然就GG了。」更決定不會把這意外的10元花掉，要留下裱框紀念。有網友表示，「既開心又噁心的概念」、「我吃過吐司夾蛋裡面掉出十元…」。

(中時電子報)