桃園市議員王浩宇的罷免運動正在進行中，而因為罷免運動為民間發起，沒有資金背景可以依靠，所以必須以群眾募資的方式來維持罷免的作業，而最新的募資金而出爐，民眾為了罷免王浩宇，竟已累積募資超過百萬元新台幣！
據募資網站「嘖嘖」顯示，「倒宇天光 全民響應-罷免王浩宇群眾集資計畫」中，已經募資到超過130萬元！參與募資的民眾有1015人！而該募資網站僅僅開放了5天的時間，就可以募得如此大量的款項，相當不容易。
(中時電子報)
桃園市議員王浩宇的罷免運動正在進行中，而因為罷免運動為民間發起，沒有資金背景可以依靠，所以必須以群眾募資的方式來維持罷免的作業，而最新的募資金而出爐，民眾為了罷免王浩宇，竟已累積募資超過百萬元新台幣！
據募資網站「嘖嘖」顯示，「倒宇天光 全民響應-罷免王浩宇群眾集資計畫」中，已經募資到超過130萬元！參與募資的民眾有1015人！而該募資網站僅僅開放了5天的時間，就可以募得如此大量的款項，相當不容易。
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