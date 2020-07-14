1名女網友在PTT上感嘆表示，自己不久前交了1位斯文帥哥男朋友，他不僅永有巧克力磚似的6塊肌，長像也極為優質，還是住在台北地價超貴的區域，然而女網友在經歷過呼天喊地的床戰後，她發現斯文男竟然是「不舉」常客，她大嘆真的是可惜了！

此名女網友表示，自己與斯文男共赴摩鐵床戰數次，但卻發現斯文男的那話兒每次都撐不了10分鐘，起初女網友誤以為是自己的問題，因此女網友火力全開，替此名斯文男吸吞數分鐘，還挑逗斯文男的敏感部位，也努力運用自己雙峰替他前後來回，沒想到依舊徒勞無空，甚至還嘗試了視訊假想調情，仍是完全不見效果，最後女網友以為柏拉圖式愛情能支撐下去，但女網友透露原來斯文男的真面目也只是名渣男而已，果斷的與他提出分手。

網友紛紛表示，「還好我只要不進去都能硬著，一進去剩三分鐘」，有網友建議了一些方式，「你問他有沒有練腿」、「多做深蹲，會有明顯幫助，如在沒有就去看醫生吧」，其他網友還表示別讓這斯文男繼續害人，「不要放出來」。

(中時電子報)