聯合國今天表示，2019年全球有近6.9億人陷入饑餓，比2018年多出1000萬，過去五年內全球饑餓人口總數已淨增近6000萬，此外，今年還有多達1.3億人可能因新冠疫情而陷入長期饑餓，實現到2030年消除饑餓的可持續發展目標挑戰重重。

聯合國五家機構今天共同發佈的最新《全球食品安全和營養狀況》報告對大陸、墨西哥和孟加拉等13個人口總數接近25億的國家進行了關鍵的資料更新，使得對全球饑餓人數的估值顯著減少至6.9億人。儘管如此，饑餓人口增加的趨勢並未改變，從2000年以來的資料顯示，全球饑餓人數在穩步下降數十年後，自2014年起持續緩慢上升。

報告的初步估計顯示，2020年，新冠疫情所引發的經濟衰退可能使全球饑餓人數增加8300萬到1.32億，到2030年實現可持續發展目標第二項“零饑餓”的難度進一步增加。

報告顯示，亞洲仍是饑餓人口最多的大洲，共有3.81億人食不果腹，非洲以2.5億人緊隨其後，拉丁美洲和加勒比地區則為4800萬。全球饑餓人口所占比例為8.9%，與去年幾乎持平，但絕對人數卻從自2014年以來不斷上升，意味著過去五年中，饑餓人數與全球人口總數同步增加。

從區域資料來看，非洲有19.1%的人口食物不足，受饑餓問題的影響最為嚴重，且情況仍在加速惡化，按照目前趨勢，到2030年，非洲將占到全球饑餓人數的一半以上。亞洲饑餓人口所占的比例為8.3%，拉美則為7.4%。

報告並強調，應對饑餓以及營養不足、微量元素缺乏、超重和肥胖等一切形式的營養不良，僅有足夠的食物來維持生存還遠遠不夠，更需要確保膳食、尤其是兒童膳食的營養和健康。

然而，報告所列出的證據顯示，健康飲食的價格遠高於每天1.9美元的國際貧困線，即便是最便宜的健康食譜，都要比僅靠澱粉填飽肚子貴上五倍。營養豐富的乳製品、水果、蔬菜以及富含蛋白質的動植物，都是全球售價最高的食物品類。

最新資料顯示，全球有30多億人無法負擔健康膳食，這一問題涉及包括歐美在內的每一個大洲，在撒哈拉沙漠以南的非洲以及亞洲南部，買不起營養食品的人數更是占到總人口的57%。

報告指出，健康食品的高昂價格在一定程度上阻礙了全球抗擊營養不良和饑餓的努力。2019年，全球有近四分之一到三分之一的五歲以下兒童發育遲緩或是消瘦，總人數達1.91億，另有3800萬五歲以下兒童超重。在成人中，肥胖則已經成為一種全球流行病。

報告指出，讓全球都轉向健康飲食不但有助於遏制消除饑餓領域的倒退，還能帶來顯著的經濟效益。據估計，到2030年，與不健康飲食有關的醫療花費可能達到每年1.3萬億美元，而只要實現向健康飲食的轉變，就幾乎能將這筆花費全額抵消。與此同時，健康飲食還能將溫室氣體排放等與食品相關的社會成本——據估計為每年1.7萬億美元——最多減少四分之三。

報告敦促各國在食品供應、食品環境，以及影響貿易、公共支出和投資政策的政治經濟領域採取措施，降低營養食品售價，推動食品體系向健康和營養轉型。

報告呼籲各國政府在食品生產、儲存、運輸、分銷和推廣過程中減少導致成本增加的因素、減少食品浪費、支持本地小規模農戶種植和銷售更有營養的食品並確保他們能夠進入市場、重點關注兒童營養、通過教育和宣傳改變飲食習慣，並將營養納入國家社會保障體系和投資策略。

這份報告由聯合國糧農組織、農發基金、聯合國兒童基金會、世界糧食計畫署與世界衛生組織共同編制，旨在追蹤全球在消除饑餓和營養不良領域的進展。

五家機構的負責人在報告前言中警告，“五年前，全球承諾到2030年消除饑餓、糧食不安全以及各種形式的營養不良，五年後的今天，我們的進展仍然落後於既定日程”，他們呼籲各國以“對人類和地球而言都可持續”的方式，實現全球向健康飲食的轉變。

(中時 )