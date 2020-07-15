振興三倍券今15日全面啟動，六大量販超市紛紛推出優惠、衝出買氣；想換家電的民眾可趁現在，愛買家電加碼把三倍券放大價值，可把3000元變成4000元使用，還有300款柴米油鹽等商品，享有買一送一優惠。

愛買表示，自三倍券發放首日至7月28日止，購買家電商品(電鬍刀除外)，如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等，單筆滿1萬元使用3000元三倍券，即可折抵4000元，單筆滿2萬元使用6000元三倍券即可折抵8000元，單筆滿3萬元使用9000元三倍券即可折抵12000元。

全聯推出振興三倍券「30倍奉還」；自即日起至8月13日期間，凡擁有「PX Pay」APP的會員，持實體振興券單日單卡消費每滿1000元，就送福利點1000點，價值相當是100元；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券，單日單卡消費每滿1000元送500點，價值為50元。

家樂福推出限量20萬本的「振興彭湃包」，每本享有4萬元優惠券，包括量販、便利購、線上購物、美食街、商店街等，以及異業結盟的健身房、旅宿等，即日起至28日持紙本三倍劵至賣場單筆消費滿1000元就可獲得。

(中時 )