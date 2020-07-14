新竹市警察局為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，特規畫於14日各級學校結業式當日，舉行少年保護查察暨擴大臨檢勤務，並啟動市府核心稽查小組，加強查察轄內少年易聚集的場所，用實際行動保護青少年。

暑期青春專案自7月1日起實施，各級學校因疫情影響，延後自7月15日開始放暑假。配合中央防疫政策，新竹市警察局勤務採分開勤教、同步執行，由各分局於14日晚間9時30分在駐地實施勤前教育後同步展開查察及臨檢。

市警察局局長鄧學鑫則至第一分局主持勤前教育，在提示工作重點後，率領第一分局及少年隊等相關人員至轄內青少年朋友常聚集場所實施查察，並關心在場青少年朋友，提醒避免深夜在外逗留，並鼓勵暑期應從事正當休閒活動。

今年青春專案的執行期程自7月1日起至8月31日止，重點工作項目計有3大項，分別為淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害及犯罪預防宣導。鄧學鑫表示，警察局會依據中央所指示的各項原則，在兼顧防疫與保護青少年，加強查察KTV、網咖、撞球場及電子遊藝場，針對毒品源頭積極查緝。

(中時 )