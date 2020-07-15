中共高層的運作模式將就半年來的防疫模式做出重大調整，轉而進入多年來例行的夏季北戴河模式。這是在迅速且成功控制幾個城市的疫情反彈後，中共中央政治局終於回復常態運作。雖然外界仍有不少人憂心目前在南方各省發生的洪澇災害，但高層顯然老神在在，在沒有看到解放軍大批上堤防搶險固堤前，洪災還不用太擔心。

據香港《明報》引述消息人士透露，中國大陸雖未宣佈抗擊新冠肺炎疫情已獲得勝利，但中南海已準備就高層運作模式進行重大調整，將自新冠疫情爆發以來頻繁召開的的中共政治局常委會議回歸成每個月舉行一次的政治局會議。由國務院總理李克強領銜的「中央應對新冠疫情工作領導小組」最頻繁時隔天開一次會，最近已經一個多月未開會，似已暫停運作。如此到本月下旬，中共高層很可能將直接進入傳統的夏季北戴河避暑模式。

據大陸衛健委公布的資料，大陸己多日無本土新冠病毒確診病例，更無新增死亡病例。前陣子爆發第2波疫情反彈的北京市也迅速控制下來，連續8天零新增病例。

報導指出，執行了半年的中共中央抗疫模式是自12月底武漢封城後開始發動，1月25日大年初一召開的政治局常委會議，決定成立中央應對新冠疫情領導小組，由國務院總理李克強主持，國務院副總理孫春蘭則率中央指導組常駐湖北協調指揮。

從大年初一直至5月14日，政治局常委會議共開了11次，政治局全體會議仍維持每月一次，政治局集體學習取消。5月與6月雖然還各辦過一次政治局集體學習，但整個6月份，政治局常委都未再開會。

目前中央政治局有25人，政治局常委會為7人，在中共以集體領導的原則下，使用7人的緊急狀態決策方式是為了應急決斷，待回復政治局會議，就表示高層決策運作已回復常態。

報導說，至於對外工作，目前仍受疫情影響未能恢復，主要是疫情全球大流行，國際外交往來幾乎中止。中共領導人出京赴地方考察的頻率也大減，且集中在少數幾個人身上，包括習近平、李克強外，人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中國副總理韓正還有些會議與視察活動外，其他副國級領導人中僅有孫春蘭、胡春華、丁薛祥、劉鶴、郭聲琨、王毅、趙克志、蕭捷、何立峰等少數幾位較為活躍。

消息人士指出，近期雖然南方汛情告急，但中南海的運作模式並未轉入抗洪模式，只有習近平於7月12日做了今年首次的防汛指示，高層還未到災區視察，解放軍也未大量動員，顯然還有相當餘裕。而7月的政治局全體會議可能會提前在中旬召開，下旬中南海將要開啟北戴河模式，一直到8月上旬。至於今年北戴河的議題，除了國際形勢外，應該就是下半年19屆5中全會有關「十四五規劃」(第14個5年計劃）的主題。

(中時電子報)