高雄於6月6日罷韓時，警政高層於5月底南下坐鎮高雄，不過國民黨議員謝龍介質疑，7月10日高雄舞廳門口發生兇殺命案，怎未見哪一位高層南下坐鎮指揮辦案？

高雄市新興區七賢路上知名舞廳門口於7月10日清晨6時許發生當街砍人事件！一名李姓男子喝完酒步出舞廳時，與另一名林姓舞客發生口角，林男當街拿出利刃猛砍，造成李男胸口中刀，渾身是血倒臥人行道計程車招呼站旁。李男送醫後不治。警方於12日晚上10點在左營逮到林姓主嫌。

行政院長蘇貞昌7月13日出席警政署表揚防疫尖兵活動，原本和顏悅色稱許警察在防疫期間的努力，不料話鋒一轉，「變臉」痛批近期全台治安事件頻傳，要求警察局長須對治安成敗扛責。警政署隨後火速呈報內政部拔除台南、高雄2名警察局長；2名直轄市局長同天倒台，創下警政史上首例，震撼警界。

不過，國民黨台南市議員謝龍介提醒，當初在罷韓的時候，只因為有傳出黑衣人盯場的情資，警政高層就連忙於5月26日南下主持治安維護專案會議。

但是高雄發生舞廳門口砍死人的治安事件，謝龍介質疑，可沒有看到哪一個高層南下坐鎮指揮辦案。

(中時電子報)